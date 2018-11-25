2018-11-26T00:19:02+03:00
Умные вещи

В работе YouTube снова случился масштабный сбой

Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Наибольшее число жалоб поступило на проблемы с трансляцией видеоНаибольшее число жалоб поступило на проблемы с трансляцией видеоФото: REUTERS
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Вечером в воскресенье, 25 ноября, от пользователей популярного видеохостинга YouTube стали поступать жалобы на масштабный сбой в работе сервиса. На недоступность любимого сайта жалуются жители многих стран мира, в том числе и россияне.

По данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, первые сообщения о сбое на YouTube поступили примерно в десять вечера по московскому времени. Большинство пользователей – 66% – жалуются на проблемы с трансляцией роликов, 23 процента сообщают о некорректной работе сайта, еще девять процентов любителей видео не могут войти в свои аккаунты.

Отмечается, что перебои в работе ресурса наблюдаются по всему миру. В частности, жалобы поступают из США, Великобритании, Франции, Бразилии, Украины и России.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, глобальный сбой в работе YouTube случился в ночь на 17 октября, тогда пользователи окрестили неполадки «концом света» и принялись наперебой острословить на тему «как дальше жить» без «новых видосиков».

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