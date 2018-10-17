2018-10-17T07:18:22+03:00
Умные вещи

«Конец света»: В работе YouTube случился серьезный сбой

Мир целых полтора часа прожил без новых видеороликов и любимых фильмов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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YouTube был недоступен в России, Польше, Японии, США, Австралии и других странах мираYouTube был недоступен в России, Польше, Японии, США, Австралии и других странах мираФото: REUTERS
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В ночь со вторника на среду, 17 октября, в работе популярного видеохостинга YouTube случился серьезный сбой. На недоступность любимого сервиса жаловались пользователи всей планеты.

- Спасибо за ваши сообщения о проблемах с доступом к YouTube, YouTube TV и YouTube Music. Мы работаем над этим и сообщим, когда все будет устранено. Мы извиняемся за неудобства и будем держать вас в курсе, - сообщается на странице видеохостинга в Twitter.

Сбой произошел около 4:00 по московскому времени. YouTube стал недоступен в России, Польше, Соединенных Штатах, Японии, Австралии и других странах мира, сообщает сайт мониторинга работоспособности интернет-ресурсов Downdetector.

Пользователи уже окрестили неполадки с YouTube «концом света» и принялись наперебой острословить на тему «как дальше жить» без «новых видосиков». Впрочем, жить без «Ютуба» пришлось недолго: около полутора часов. Под утро все наладилось.

Напомним, как писал сайт kp.ru, предыдущий крупный сбой в работе YouTube произошел в апреле. Тогда на проблемы жаловались юзеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и многих других крупных городов России. У половины из них вообще не открывался сайт видеохостинга, причем не работала как веб-версия, так и мобильное приложение.

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