2018-10-17T08:23:30+03:00
Умные вещи

«Мы вернулись!»: YouTube полностью восстановил работу после сбоя

Программисты устранили все неполадки, видеохостинг снова доступен для пользователей во всем мире
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пользователи из многих стран жаловались на сбой в работе YoutubeПользователи из многих стран жаловались на сбой в работе YoutubeФото: REUTERS
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Популярный видеохостинг YouTube полностью восстановил нормальную работу после масштабного сбоя, затронувшего многие страны мира.

«Мы вернулись! Спасибо за ваше терпение. Если у вас всё ещё есть проблемы, сообщите нам об этом», - говорится в сообщении, опубликованном на странице сервиса в Twitter.

Перед этим представители ресурса извинились перед пользователями за неудобства и пообещали как можно скорее все исправить.

Как писал сайт kp.ru, в ночь со вторника на среду, 17 октября, интернет-пользователи планеты целых полтора часа прожили без новых видеороликов и любимых фильмов. Остроумные юзеры окрестили неполадки на YouTube «концом света и горько иронизировали на тему «как дальше жить» без «новых видосиков».

На проблемы с просмотром видео и доступом к сайту примерно с 4:00 по московскому времени начали жаловаться жители России, Польши, Соединенных Штатов, Японии, Австралии и других стран.

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