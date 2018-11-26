В результате землетрясения в Иране пострадали более 420 человек

СЕГОДНЯ 04:10 2018-11-26T04:20:22+03:00

В Иракском Курдистане один человек погиб, еще 43 получили травмы

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В результате землетрясения на ирано-иракской границе в Иране пострадали более 420 человек, передает агентство Tasnim со ссылкой на местные власти. Еще 43 человека получили травмы и как минимум один погиб в Иракском Курдистане, сообщает телеканал Rudaw.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в воскресенье, 25 ноября, в приграничной западной иранской провинции Керманшах произошло землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр подземных толчков располагался в 20 километрах от иранского города Сарполь-э-Захаб и в 101 километре от населенного пункта Илам. Их очаг залегал на глубине всего десяти километров.

В пострадавшие от землетрясения районы Ирана направлены 23 оперативные группы.

Стоит отметить, что это далеко не первое землетрясение на ирано-иракской границе. Ровно год назад жертвами подземных толчков магнитудой 7,3 в этом регионе стали свыше 300 местных жителей. Причем основной удар тогда тоже пришелся на иранскую провинцию Керманшах.