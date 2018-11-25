Более 110 человек пострадали при землетрясении на ирано-иракской границе

СЕГОДНЯ 22:10 2018-11-25T22:10:35+03:00

Это уже далеко не первое землетрясение на ирано-иракской границе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Между тем информации о погибших не поступало

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В воскресенье, 25 ноября, землетрясение магнитудой 6,3 произошло в западной иранской провинции Керманшах. Подземные толчки были зафиксированы в 19:37 мск.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр находился в 20 километрах от иранского города Сарполь-э-Захаб и в 101 километре от населенного пункта Илам. При этом очаг залегал на глубине десяти километров.

Причем без пострадавших не обошлось. По данным телеканала Press TV, в результате удара стихии травмы различной степени тяжести получили 114 человек. Между тем информации о погибших не поступало.

Кстати, отметим, это уже далеко не первое землетрясение на ирано-иракской границе. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года там произошло землетрясение магнитудой 7,3. Тогда погибли более 300 человек. Причем основные разрушения и жертвы пришлись также на иранскую провинцию Керманшах.