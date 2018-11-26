В Роскосмосе прокомментировали слова Кудрина о нарушениях

СЕГОДНЯ 04:59 2018-11-26T05:16:51+03:00

Данные, которые привел глава Счетной палаты, касаются проверок 2017 года

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В госкорпорации Роскосмос прокомментировали заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина, указав, что озвученные им данные о финансовых нарушениях касаются проверок 2017 года.

«Данные, приведенные главой Счетной палаты, нам известны, они касаются периода проверки 2017 года», - сказали в пресс-службе космической корпорации.

Представитель Роскосмоса добавил, что информация о результатах работы новой администрации корпорации, по данным за вторую половину 2018 года, будет обнародована лишь в конце этого года, передает агентство ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 25 ноября, Алексей Кудрин в эфире телеканала «Россия 1» назвал Роскосмос «рекордсменом по масштабам финансовых нарушений». По словам главы Счетной палаты, в госкорпорации неправильно проводятся процедуры закупок, завышаются цены.