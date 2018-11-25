Кудрин обнаружил в Роскосмосе рекордные финансовые нарушения

Едва глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пошутил на тему, «мы проверим» были ли американцы на Луне, как поступила информация по результатам проверки самого Роскосмоса. И отнюдь не от американцев.

25 ноября в эфире телеканала «Россия 1» глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил о больших проблемах в отечественной космической корпорации.

- Там есть просто нерациональные траты, нарушения дисциплины всевозможные. Неправильно проводятся процедуры закупок, завышены цены, и цены космические. Очень много омертвлено средств на недостроенные объекты или на объекты, которые просто простаивают, не использованы средства на счетах, не использованы месяцами. Ну, а кроме того, несколько миллиардов утрачено — то есть, по сути, своровано — и сейчас идут расследования. То есть "Роскосмос" попал в рекордсмены по масштабу таких нарушений", — объяснил Кудрин.

Сюрпризом это назвать нельзя. Еще в июне Алексей Кудрин заявлял, что более 40% нарушений, выявленных Счетной палатой за 2017 год, относятся к деятельности именно "Роскосмоса" – на сумму 760 млрд руб. И по результатам этих проверок возбуждены уголовные дела.

- Проблемы «Роскосмоса» начались еще в «нулевые» годы, - считает глава Института космической политики Иван Моисеев. – Нет никого, кто бы стоял над корпорацией, оценивал ее работу или как-то контролировал. В правительстве нет людей, которые бы хорошо разбирались в космической теме. Поэтому госкомпания сама ставит себе задачи, сама контролирует их выполнение, сама следит за качеством работ. Это привело к большим проблемам. Воровство – лишь одна из них. Вспомнить хотя бы коррупционный скандал вокруг космодрома «Восточный». В «Роскосмосе» тратят деньги на ненужные вещи – например, корпорация покупает себе охотничьи и рыбные хозяйства. Зачем? Госкорпорация не выполняет даже те планы, которые сама перед собой ставит. В 2019 году мы должны были станцию на Луну запустить – сейчас старт отложен. Мы должны были сделать и запустить научный модуль для МКС «Наука», его нет и пока не предвидится.