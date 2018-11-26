В центре Киева сгорела машина с российскими дипломатическими номерами

СЕГОДНЯ 07:33 2018-11-26T07:44:28+03:00

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В ночь на понедельник в центре Киева сгорел автомобиль с российскими дипломатическими номерами, сообщает телеканал «112 Украина». По его данным, загоревшаяся машина стояла недалеко от здания, в котором располагается посольство России в столице незалежной.

Сигнал пожарным о возгорании поступил в 02:00 по киевскому времени (03:00 мск) ночи, горевшую машину вскоре потушили. К счастью, никто не пострадал.

На месте работают сотрудники полиции. По предварительной версии, причиной случившегося мог стать умышленный поджог, однако правоохранительные органы эту информацию официально не подтверждают. Сейчас столичные полицейские выясняют, кому принадлежало транспортное средство.

Сигнал пожарным о том, что в центре Киева горит машина, поступил в 02:00 (03:00 мск) ночиФото: REUTERS

Стоит отметить, что украинские «радикальные патриоты» нередко устраивают агрессивные антироссийские «акции» в Киеве. Например, в конце сентября националисты облили нечистотами и повредили машины российских дипломатов, стоявшие в переулке Всеволода Петрива, где располагается торговое представительство России на Украине.