2018-09-27T23:32:05+03:00
Политика

В Киеве радикалы облили нечистотами и повредили машины российских дипломатов

Свою мерзкую «акцию» националисты приурочили к отъезду из Украины бывшего главы Россотрудничества [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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оторвали номера. Фото: Facebook/Rodion Shovkoshytnyiоторвали номера. Фото: Facebook/Rodion Shovkoshytnyi
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Украинские «радикальные патриоты» вновь устроили гадкую «акцию» в Киеве: облили фекалиями и краской автомобили российских дипломатов, прокололи шины и сорвали номера.

Это произошло в переулке Всеволода Петрива, 8, где располагается торговое представительство России на Украине. «На память» националисты оставили оскорбительные надписи красной краской на асфальте, а во двор торгпредства забросили дымовые шашки.

Российское посольство на Украине направило ноту протеста в украинский МИД, сообщили агентству ФАН в диппредставительстве нашей страны.

На территорию российского торгпредства радикалы забросили дымовые шашки. Фото: Facebook/Rodion Shovkoshytnyi

На территорию российского торгпредства радикалы забросили дымовые шашки. Фото: Facebook/Rodion Shovkoshytnyi

О «подвиге» киевских националистов также рассказал на своей странице в Facebook пользователь Родион Шовкошитный, сопроводив сообщение фотографиями с места инцидента. Он пишет, что эту «акцию» радикалы приурочили к отъезду покинувшего свой пост главы Россотрудничества Константина Воробьева.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, и здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве, и сам Константин Воробьев неоднократно подвергались нападениям местных националистов. Так, 9 мая на дипломата напали у подъезда его дома, когда он утром в День Победы шел к Вечному огню с цветами. Руководителя Россотрудничества облили тогда нечистотами и зеленкой.

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