Число пострадавших из-за землетрясении в Иране возросло до 634

СЕГОДНЯ 10:29 2018-11-26T10:29:39+03:00

Люди с травмами продолжают поступать в больницы провинции Керманшах

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В больницы семи городов иранской провинции Керманшах продолжают поступать пациенты, получившие травмы в результате сильного землетрясения, которое произошло в воскресенье на ирано-иракской границе. По последним данным на утро понедельника, пострадали 634 человека, все госпитализированы, передает агентство Tasnim со ссылкой на местных медиков.

Ранее сообщалось о 513 пострадавших в Иране, а также 43 раненых и одном погибшем в Иракском Курдистане.

Как писал сайт kp.ru, 25 ноября в приграничной западной иранской провинции Керманшах произошло землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр подземных толчков располагался в 101 километре от иранского города Илам и в 148 километрах к северо-востоку от иракской столицы Багдада.

Напомним, год назад жертвами землетрясение магнитудой 7,3 на ирано-иракской границе стали свыше 300 местных жителей. Причем основной удар тогда тоже пришелся на иранскую провинцию Керманшах.