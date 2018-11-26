Трамп заявил, что навсегда закроет границы с Мексикой

СЕГОДНЯ 14:56 2018-11-26T14:56:02+03:00

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Президент США Дональд Трамп заявил, что «при необходимости» навсегда закроет границу с Мексикой.

«Мексика должна отправить размахивающих флагом мигрантов, многие из которых - хладнокровные преступники, назад в их страны. Делайте это посредством самолетов, автобусов и любым другим путем, каким хотите, но они не придут в США. Мы закроем границу навсегда при необходимости. Конгресс, профинансируйте строительство стены!» - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что после неудачной попытки прорваться в США из Мексики мигранты вернулись в свои приюты. Инцидент произошел в в районе города Тихуана. Министр внутренних дел Мексики Альфонсо Наваррете Прида пригрозил депортировать всех мигрантов, которые впредь будут пытаться прорвать полицейский кордон с целью пересечь границу.