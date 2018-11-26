2018-11-26T03:21:57+03:00
В мире

После неудачной попытки прорваться в США из Мексики мигранты вернулись в свои приюты

Ситуация на мексиканско-американской границе в районе города Тихуана нормализовалась
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Не менее 500 нелегальных мигрантов пытались прорваться в США с территории МексикиНе менее 500 нелегальных мигрантов пытались прорваться в США с территории МексикиФото: REUTERS
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Ситуация на мексиканско-американской границе в районе города Тихуана нормализовалась, после неудачной попытки прорваться на территорию Соединенных Штатов беженцы вернулись в свои приюты, сообщает газета Milenio.

Министр внутренних дел Мексики Альфонсо Наваррете Прида выступил с заявлением в связи с произошедшим. Глава МВД страны пригрозил депортировать всех мигрантов, которые впредь будут пытаться прорвать полицейский кордон с целью пересечь границу.

Как ранее писал сайт kp.ru, американские пограничники в воскресенье, 25 ноября, применили слезоточивый газ против нелегалов из «каравана мигрантов», которые предприняли попытку прорваться в Штаты, и закрыли крупный контрольно-пропускной пункт «Сан-Исидро», расположенный между американским городом Сан-Диего и мексиканской Тихуаной.

Напомним, из Гондураса через Гватемалу и Мексику к границе США движутся колонны беженцев, причем их ряды постоянно пополняются сотнями новых желающих обрести новый дом и работу в Америке. А недавно стало известно, что из Сальвадора вышел еще один «караван мигрантов».

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