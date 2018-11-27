Основатель Alibaba Джек Ма стал членом Коммунистической партии Китая

СЕГОДНЯ 11:00 2018-11-27T11:00:30+03:00

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Глава одной из крупнейших компаний КНР в области интернет-комерции Alibaba Джек Ма стал членом Коммунистической партии Китая. Об этом сообщил информационный портал «Жэньминьван».

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) решил принять в свои ряды группу лиц, внесших вклад в ее продвижение, по случаю 40-летия проведения политики реформ и открытости. Известно, что кандидаты были отобраны с разных регионов. В общей сложности Координационный совет отобрал 100 человек, «рекомендованных к вступлению в партию». Среди их числа оказались основатель компании Alibaba Джек Ма и глава крупнейшей телекоммуникационной компании КНР Tencent Ма Хуатэн.

Издание отмечет, что компания Alibaba Group «стала стимулом наращивания внутреннего спроса в Китае», она позволила стране «занять лидирующие позиции на глобальном рынке интернет-торговли».

Так сообщается, что «в случае возражений против вступления в партию рекомендованных кандидатов можно обратиться в ЦК КПК по телефону, лично или по электронной почте до 17:00 (12:00 мск) 30 ноября».

Alibaba Group основана в 1999 году китайским бизнесменом Джеком Ма. Она является одной из крупнейших в мире компаний в сфере интернет-коммерции. В 2018 году ее капитализация составила около 500 млрд долларов. На сайте зарегистрировано порядка 80 млн человек по всему миру.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что главу Nissan Motor Карлоса Гона арестовали по подозрению в занижении доходов.