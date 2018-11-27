Глава МИД ФРГ: сохранение ДРСМД выгодно для Европы

СЕГОДНЯ 12:20 2018-11-27T12:20:25+03:00

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Европа заинтересована в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в целях выгоды. С таким заявлением выступил глава МИД ФРГ Хайко Маас в ходе выступления на Берлинском форуме внешней политики, организованном Фондом Кёрбера.

«Мы можем больше всех потерять в свете как торгового конфликта между США и Китаем, так и стратегического обострения отношений между США, с одной стороны, и Россией и Китаем, с другой», - сказал Маас. Он отметил, что прежде всего соглашение выгодно для Европы, поэтому европейские государства заинтересованы в его сохранении.

Маас призвал Европу к сплоченности, чтобы не рисковать будущим «этого амбициозного проекта».

«Европа должна утвердиться в геополитических условиях, которые определяются все более обостряющимся конфликтом между крупными державами", - отметил немецкий политик.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Москва сохранит приверженность ДРСМД, если Вашингтон не откажется от своих обязательств по соглашению.