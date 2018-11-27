2018-11-27T12:20:25+03:00
В мире

Глава МИД ФРГ: сохранение ДРСМД выгодно для Европы

Маас призвал европейские страны к сплоченности
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что сохранение ДРСМД выгодно для Европы.Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что сохранение ДРСМД выгодно для Европы.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Европа заинтересована в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в целях выгоды. С таким заявлением выступил глава МИД ФРГ Хайко Маас в ходе выступления на Берлинском форуме внешней политики, организованном Фондом Кёрбера.

«Мы можем больше всех потерять в свете как торгового конфликта между США и Китаем, так и стратегического обострения отношений между США, с одной стороны, и Россией и Китаем, с другой», - сказал Маас. Он отметил, что прежде всего соглашение выгодно для Европы, поэтому европейские государства заинтересованы в его сохранении.

Маас призвал Европу к сплоченности, чтобы не рисковать будущим «этого амбициозного проекта».

«Европа должна утвердиться в геополитических условиях, которые определяются все более обостряющимся конфликтом между крупными державами", - отметил немецкий политик.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Москва сохранит приверженность ДРСМД, если Вашингтон не откажется от своих обязательств по соглашению.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Игра за бронзовый престол: ЦСКА выпустил промо-ролик в стиле "Игры Престолов"
Агент Купер из сериала «Твин Пикс» сыграет в новом кино американского президента
ФАС и ЦБ обсуждают законопроект о блокировке роста монополизации финсектора
Говорит Ямал!
Китай намерен жестко отстаивать свои интересы в случае введения очередных пошлин со стороны США
ВС предложил не наказывать людей за покупку «шпионских» устройств для себя
Российские продавцы в «Черную пятницу» заработали 17,4 млрд рублей
Трамп раскритиковал планы концерна General Motors закрыть четыре завода в США
Полиция Италии арестовала босса каморры, скрывавшегося 15 лет
Для секретной информации Минобороны создадут специальные флеш-накопители
На юг Италии обрушилось двойное торнадо
Вступил в силу безвизовый режим между Россией и Ямайкой
НАСА опубликовало видео посадки зонда на Марс в рамках миссии InSight
Словацкий хоккеист скончался после игры
Основатель Alibaba Джек Ма стал членом Коммунистической партии Китая
В России беспилотные автомобили получат специальный знак
МИД Турции: причастные к делу Хашкаджи действовали по приказу
Джонни Депп развлекал гостей на свадьбе своего друга
Трамп готов ввести дополнительные пошлины на китайские товары с 1 января
"Призываем США обуздать своих подопечных" - посольство России о погромах на Украине
Российское правительство разрешило подсанкционным банкам не раскрывать информацию