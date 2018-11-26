2018-11-26T12:46:53+03:00
Политика

Рябков: Москва сохранит приверженность ДРСМД, если Вашингтоне не откажется от своих обязательств по соглашению

Замглавы МИД РФ решительно отверг любые домыслы относительно того, что российская сторона когда-либо нарушала условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Денис СУХОВ
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Замглавы российского МИД Сергей РябковЗамглавы российского МИД Сергей РябковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Москва выступает за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) при условии, что Вашингтон не откажется от своих обязательств по этому документу и будет их строго соблюдать.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на специальном брифинге по теме ДРСМД.

«В этом контексте готовы вновь со всей ответственностью подтвердить, что отвергаем любые домыслы относительно того, что нами были якобы допущены нарушения данного договора», - подчеркнул дипломат.

По его словам, голословные обвинения Вашингтона в адрес Москвы, равно как и безапелляционная манера, в которой они озвучиваются, «абсолютно неприемлемы». США до сих пор не предоставили никаких объективных данных о том, что Россия якобы испытывает крылатые ракеты на дальностях, запрещенных ДРСМД.

«США используют свой традиционный прием: сфабрикованные обвинения носят нематериальный характер, поэтому не требуют подтверждения. Обвинения оторваны от фактов», - резюмировал Рябков.

Замминистра добавил, что с помощью бездоказательных обвинений США пытаются получить информацию о российских ракетных разработках. При этом американская сторона игнорирует встречные претензии Москвы и стремится вывести из-под действия ДРСМД целый класс вооружений.

Рябков отметил, что выход США из ДРСМД замедлит процесс сокращения стратегических наступательных вооружений. Единственным бенефициаром станет американский ВПК, который поддерживается путем развала договора и оказания санкционного давления на конкурентов из России. Тем не менее, решение Вашингтона по ДРСМД представляется окончательным.

«Заявив об этом публично, американская сторона подтвердила нам свои намерения и в двустороннем формате. Насколько мы понимаем, вопрос лишь в сроках», - заключил замглавы МИД РФ.

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