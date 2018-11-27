Западные СМИ назвали пять стран, которые заинтересованы в покупке «Арматы»

СЕГОДНЯ 15:27 2018-11-27T15:27:44+03:00

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Российский танк «Армата» еще не стоит на вооружении российской армии, но интерес к боевой машине огромный. Западные СМИ регулярно обращаются к технической новинке, пытаясь проанализировать ее плюсы и минусы. На этот раз издание The National Interest называет пять стран, которые готовы купить российскую боевую машину. По версии издания, это Индия, Египет, Китай, Алжир, ОАЭ.

Что касается Индии, то Нью-Дели рассматривает возможность закупки 1770 новых танков на замену устаревшим Т-72. Российский Т-14 «Армата» конкурирует с корейским K2 Black Panther и украинским «Оплотом». Западные танки не рассматриваются страной из-за своей тяжеловесности.

Китай хоть и развивает собственное производство, но продолжает приобретать передовую российскую военную технику, например Су-35С и С-400. Зачастую Китай использует приобретение для исходного для своих конструкций. Это дает авторам право предположить, что Поднебесная встанет в очередь за «Арматой».

Между Алжиром и Россией давние партнерские отношения в части торговли военной техникой. Страна эксплуатирует T-90, С-50 и Су-30МКА (усовершенствованный вариант Су-30). Россия высказывает намерение импортировать в страну передовой самолет Су-57, так что в «Армате» точно не откажут.

Египет перешел от использования западной техники, например танка Abrams к российским аналогам, в качестве примера приводится сделка по покупке танков Т-90.

Еще один потенциальный покупатель – это ОАЭ. Россия пытается в ближайшем будущем наладить поставки вооружений в ОАЭ и предложила стране доступ к российской спутниковой сети глобального позиционирования ГЛОНАСС, цитирует ФАН публикацию западного издания.