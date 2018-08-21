Новейшие танки "Армата" начали поступать в российскую армию

СЕГОДНЯ 14:59 2018-08-21T14:59:58+03:00

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Танки нового поколения Т-14 "Армата" начали поступать в российскую армию в рамках заключенного с "Уралбагонзаводом" контракта. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов во время выступления на Международном форуме "Армия-2018".

"Да, есть (контракты). Более 100 образцов уже законтрактованы и поступают в войска", - цитирует "Интерфакс" политика.

Напомним, что новейший танк "Армата" был впервые представлен широкой публике на московском параде Победы в 2015 году. Боевая машина обладает высочайшим уровнем защиты и новейшими средствами разведки, наблюдения и целеуказания.

В ее необитаемой башке установлена 125-мм гладкоствольная пушка, а экипаж размещен в бронекапсуле, что существенно повышает шансы на выживаемость в случае атаки.

Сайт kp.ru писал о том, что еще в 2017 году поставки "Арматы" в войска планировались лишь на 2020-й. Считалось, что первой новые танки примет на вооружение 1-й гвардейский танковый полк Таманской дивизии.