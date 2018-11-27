В ЕК заявили, что большое торговое соглашение между Евросоюзом и США невозможно

СЕГОДНЯ 16:20 2018-11-27T16:20:46+03:00

Еврокомиссар Сесилия Мальмстрем заявила, что в ближайшее время невозможно заключить торговое соглашение между Евросоюзом и США. Фото: REUTERS

В ЕС выразили желание сотрудничать с американской стороной, несмотря на трудности

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Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что в ближайшее время невозможно заключить торговое соглашение между Евросоюзом и США.

«Большое торговое соглашение между ЕС и США — это по-прежнему очень хорошая идея, но это невозможно на данный момент», — сказала Мальмстрем. Также она напомнила, что в конце июля 2018 года в Вашингтоне прошла встреча между представителями ЕС и США, в ходе которой стороны договорились о диалоге по торговым вопросам.

«Мы попытались найти общую платформу и работать на ней, чтобы посмотреть, как мы можем содействовать торговле между нами. Эта та платформа, которую мы имеем на данный момент», — констатировала политик.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз готов покупать у Соединённых Штатов больше сжиженного природного газа (СПГ).

«Мы согласились усилить наше сотрудничество в сфере энергетики. Европахочет покупать больше СПГ. Они станут крупными покупателями», - сказал он по итогам встречи с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.