В ЕК заявили, что большое торговое соглашение между Евросоюзом и США невозможно
Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что в ближайшее время невозможно заключить торговое соглашение между Евросоюзом и США.
«Большое торговое соглашение между ЕС и США — это по-прежнему очень хорошая идея, но это невозможно на данный момент», — сказала Мальмстрем. Также она напомнила, что в конце июля 2018 года в Вашингтоне прошла встреча между представителями ЕС и США, в ходе которой стороны договорились о диалоге по торговым вопросам.
«Мы попытались найти общую платформу и работать на ней, чтобы посмотреть, как мы можем содействовать торговле между нами. Эта та платформа, которую мы имеем на данный момент», — констатировала политик.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз готов покупать у Соединённых Штатов больше сжиженного природного газа (СПГ).
«Мы согласились усилить наше сотрудничество в сфере энергетики. Европахочет покупать больше СПГ. Они станут крупными покупателями», - сказал он по итогам встречи с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.