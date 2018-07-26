Трамп: Евросоюз хочет покупать больше американского газа

СЕГОДНЯ 04:05 2018-07-26T04:06:21+03:00

Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС построит больше терминалов для получения сжиженного природного газа

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Евросоюз готов покупать у Соединённых Штатов больше сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы согласились усилить наше сотрудничество в сфере энергетики. Европа хочет покупать больше СПГ. Они станут крупными покупателями», - сказал он по итогам встречи с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

По словам Трампа, увеличение поставок СПГ из США позволит Европе диверсифицировать источники поставок энергоресурсов. Юнкер же сообщил, что Брюссель намерен построить больше терминалов для получения СПГ в Евросоюзе, передает Интерфакс.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Трамп договорился с Юнкером начать работу над обнулением таможенных пошлин и субсидий на неавтомобильные промышленные товары между США и ЕС. Стороны также продолжат обсуждение американских пошлин на сталь и алюминий от европейских производителей в специальных рабочих группах.