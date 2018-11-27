2018-11-27T21:44:09+03:00
Спорт

Футболисты ЦСКА выигрывают 1:0 у чешской "Виктории" после 1 тайма в Лиге Чемпионов

Счет в поединке открыл ударом с пенальти Никола Влашич, а Игорь Акинфеев отбил пенальти в конце тайма
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Футболисты ЦСКА забили первый гол в поединке с "Викторией".Футболисты ЦСКА забили первый гол в поединке с "Викторией".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Москве на стадионе "Лужники" завершился первый тайм матча 5 тура группового этапа Лиги Чемпионов между столичным ЦСКА и чешской "Викторией". В этой игре счет в поединке открыли футболисты москвичей. Эта игра крайне важна для "красно-синих" - у них 4 очка, а у "Виктории" 1 балл и в случае победы они себе гарантируют минимум участие в плей-офф Лиги Европы весной.

Первый гол в матче на 10-й минуте поединка открыл точным ударом с пенальти хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич. 11-метровый удар был назначен за фол на защитнике армейцев Георгии Щенникове.

На 44-й минуте матча пенальти был назначен уже в ворота московского ЦСКА. Однако же вратарь хозяев поля Игорь Акинфеев отбил мяч рукой, парировав удар!

В поединке наступил 15-минутный перерыв. После которого матч в "Лужниках" будет возобновлен.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию этого поединка.

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