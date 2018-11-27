Футболисты ЦСКА выигрывают 1:0 у чешской "Виктории" после 1 тайма в Лиге Чемпионов
В Москве на стадионе "Лужники" завершился первый тайм матча 5 тура группового этапа Лиги Чемпионов между столичным ЦСКА и чешской "Викторией". В этой игре счет в поединке открыли футболисты москвичей. Эта игра крайне важна для "красно-синих" - у них 4 очка, а у "Виктории" 1 балл и в случае победы они себе гарантируют минимум участие в плей-офф Лиги Европы весной.
Первый гол в матче на 10-й минуте поединка открыл точным ударом с пенальти хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич. 11-метровый удар был назначен за фол на защитнике армейцев Георгии Щенникове.
На 44-й минуте матча пенальти был назначен уже в ворота московского ЦСКА. Однако же вратарь хозяев поля Игорь Акинфеев отбил мяч рукой, парировав удар!
В поединке наступил 15-минутный перерыв. После которого матч в "Лужниках" будет возобновлен.
Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию этого поединка.