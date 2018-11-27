Сергей Лавров посетил во Франции офис телеканала RT
Министр иностранных дел России Сергей Лавров побывал в офисе телеканала RT-France. О поездке дипломата рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«В МИД Франции был прекрасный обед. А вот на кофе Сергей Лавров заехал в RT France», - написала в Facebook Захарова.
По ее словам, сотрудники издания рассказали министру о недопуске корреспондентов в Елисейский дворец из соображений некой информационной безопасности. В ответ на это Сергей Лавров сделала комплимент работницам телекомпании.
«Какие красивые женщины подрывают суверенитет Франции», - сказал Лавров.
Как сообщает Мария Захарова, такой «выпад» сотрудницам пришелся по душе и беседа сразу завязалась.
Напомним, что на данный момент глава МИД находится во Франции. Ранее он успел провести переговоры со своим коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.