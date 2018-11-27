Гейда лишил победы московский ЦСКА в матче Лиги Чемпионов с "Викторией"

СЕГОДНЯ 22:49 2018-11-27T22:49:06+03:00

Москвичи по ходу встречи выигрывали у соперников, но проиграли в "Лужниках" со счетом 1:2

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В Москве на стадионе "Лужники" во вторник, 27 ноября, футболисты московского ЦСКА провели поединок 5 тура Лиги Чемпионов против чешской "Виктории" из города Пльзень. В первом круге в Чехии команды сыграли вничью 2:2. Армейцы должны были обязательно выигрывать у соперников, дабы себе железно гарантировать участие в плей-офф Лиги Европы, весенней стадии турнира.

На 10-й минуте матча счет в матче открыл Никола Влашич, точно пробивший с пенальти. В конце первой половины игры "Виктория" имела шанс сделать счет равным, но Прохазка с пенальти был неточен - вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отбил мяч рукой.

Но зато на 56-й минуте игры Прохазка мощным ударом в девятку забил ответный мяч в ворота соперников. А на 81-й минуте Лукаш Гейда и вовсе - вывел "Викторию" вперед, забив второй мяч - 2:1 в пользу гостей.

ЦСКА в итоге уступил со счетом 1:2 чешском клубу. И после пяти встреч у обеих команд - равное количество очков, по 4 балла, и в последнем туре ЦСКА сыграет против "Реала", а "Виктория" с итальянской "Ромой". Но армейцы - четвертые, а чехи - третьи в группе.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию этого поединка.