2018-11-28T10:06:10+03:00
Политика

Лаврентьев заявил о постепенной стабилизации ситуации в Сирии

Россия уверена, что правительственные войска республики достигнут успеха в ликвидации остатков террористических группировок
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр ЛаврентьевСпецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр ЛаврентьевФото: REUTERS
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В Сирии наблюдается тенденция к постепенной стабилизации ситуации. Такое заявление сделал спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев во время встречи с делегацией правительства арабской республики на переговорах в Астане.

"За время с нашей предыдущей встречи произошло многое, есть что обсудить. Ситуация в Сирии, как мы видим, постепенно выправляется, [наблюдается] тенденция к стабилизации", - сказал политик.

При этом он подчеркнул, что Россия полностью уверена в успехе сирийских правительственных войск относительно уничтожения остатков террористов к востоку от Евфрата. По словам Лаврентьева, в последнее время "с полей" поступают отличные новости.

Так, например, накануне сирийская армия завершила разгром террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) в ряде районов страны, в том числе Сувейды. Ожидается, что аналогичные операции, проводимые восточнее Ефрата и близ границы с Ираком, будут развиваться также позитивно, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в Сирии остались небольшие формирования, которые лишь маскируются под боевиков, на деле же их можно обезвредить за несколько месяцев.

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