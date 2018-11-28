2018-11-28T10:25:10+03:00
Политика

Адвокат Ассанжа опроверг слухи о встречах его подзащитного с Манафортом

По словам Карлоса Поведы, основатель WikiLeaks никогда не разговаривал ни с кем из окружения президента США Дональда Трампа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Основатель портала WikiLeaks Джулиан АссанжОснователь портала WikiLeaks Джулиан АссанжФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Адвокат создателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Карлос Поведа опроверг сообщения о том, что его подзащитный встречался с Полом Манафортом, когда тот занимал должность руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа.

Напомним, что ранее соответствующий материал опубликовало британское издание Guardian. В статье говорилось о том, что Манафорт якобы не менее трех раз навещал Ассанжа в лондонском посольстве Эквадора - в 2013, 2015 и в 2016 гг.

"Это абсолютная ложь, что были какие-то встречи между господином Ассанжем и господином Манафортом, или кем-то еще из окружения господина Трампа. Таких визитов никогда не было, мы полностью опровергаем эти утверждения", – цитирует Поведу РИА Новости.

Между тем, сам Манафорт уже также отверг сообщение британского издания, а WikiLeaks заявила о намерении подать на газету в суд.

Ранее сайт kp.ru писал, что организация уже запустила сбор средств на юридические расходы в рамках данного дела.

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