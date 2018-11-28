2018-11-28T12:03:29+03:00
Политика

Россия и Аргентина подпишут соглашение о "ядерном" партнерстве

В документе будут прописаны конкретные направления сотрудничества, в том числе возможное строительство крупной АЭС
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Аргентина и Россия подпишут соглашение о партнерстве в ядерной сфереАргентина и Россия подпишут соглашение о партнерстве в ядерной сфереФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В рамках визита президента России Владимира Путина в Аргентину будет подписано двустороннее соглашение о стратегическом партнерстве между странами в ядерной сфере. Такое заявление сделал посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

По его словам, в документе будут прописаны различные направления сотрудничества, в частности, строительство в Аргентине крупной АЭС российского дизайна 3+, которое наша страна может и профинансировать.

"Мы можем построить такую станцию, заниматься ее обслуживанием и продавать по определенной фиксированной цене электроэнергию аргентинским партнерам", - пояснил Феоктистов.

Дипломат добавил, что сейчас стороны обсуждают также строительство АЭС меньшей мощности и возможность продажи аргентинцам плавучей атомной электростанции. Кроме того, разрабатывается дорожная карта по "ядерному" сотрудничеству, но, вероятнее всего, ее не успеют согласовать, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее вступило в силу соглашение между Россией и Аргентиной о сотрудничестве по использованию атомной энергии в мирных целях.

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