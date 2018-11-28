В Совфеде позитивно оценили внесение России в список развивающихся стран

СЕГОДНЯ 12:34 2018-11-28T12:34:40+03:00

Эксперты журнала Bloomberg оценили рейтинг РФ в 2,36, поставив всего на одну ниже Малайзии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Эксперты журнала Bloomberg оценили рейтинг РФ в 2,36, поставив всего на одну ниже Малайзии

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Эксперты журнала Bloomberg составили рейтинг стран, учитывая ряд экономических показателей. Россия вошла в список, заняв предпоследнюю строчку среди развивающихся государств.

По оценкам специалистов, показатель РФ 2,36, уступает наша страна лишь Малайзии – 2,55.

Азиатское государство заняло первое место благодаря относительно стабильным экономическим прогнозам и низкой инфляции.

К слову, всего два года назад Россия занимала 7-ю строчку рейтинга с -1,46 значением национального продукта.

- Этот рейтинг показал нам не динамику развития национальной экономики, а ее стабильность. Золотовалютные запасы РФ свидетельствуют о хорошем заделе на будущее. Большие запасы являются гарантией того, что в условиях кризиса у России есть определенная финансовая прослойка, которая позволяет минимизировать возникающие риски, - говорит ФАН первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников.

Сенатор отмечает, что все вводимые санкции не дают желаемого результата. Россия за счет запасов может минимизировать риски и более-менее легко обходиться во время санкций Вашингтона и европейских государств.