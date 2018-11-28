2018-11-28T13:00:11+03:00
Происшествия

В Москве четырех школьников проверяют на причастность к изготовлению бомбы

Подростки могут быть связаны со взрывом в здании управления ФСБ в Архангельске
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Москве четырех школьников заподозрили в изготовлении бомбыВ Москве четырех школьников заподозрили в изготовлении бомбыФото: Архив "КП"
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Главное следственное управление СК России по городу Москве заподозрило четырех подростков в причастности к делу об изготовлении взрывного устройства 14-летним столичным школьником. Об этом сообщил источник, близкий к следствию.

Напомним, что речь идет об инциденте, случившемся 2 ноября в Архангельске. Тогда 17-летний Михаил Жлобицкий подорвал себя в здании управления ФСБ в Архангельске. В изготовлении сработавшей бомбы был заподозрен контактировавший с радикалом школьник, у которого в квартире позже нашли детали взрывного устройства. В отношении него уже возбудили уголовное дело.

Между тем, в поле зрения следователей появились еще четверо несовершеннолетних, которые могут быть причастны к инциденту. В настоящий момент с ними проводятся следственные действия.

"Все они проверяются на причастность к этому преступлению", - передает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что статус школьников в рамках дела "пока не определен".

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