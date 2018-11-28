Во Львове неизвестные пытались поджечь два отделения российского Альфа-банка

СЕГОДНЯ 13:50 2018-11-28T13:50:27+03:00

Злоумышленникам может грозить до десяти лет лишения свободы

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Ночью со вторника на среду неизвестные предприняли попытку поджечь два отделения российского «Альфа-банка» во Львове. Об этом заявили в пресс-службе областной полиции.

Сообщение о поджоге банковского учреждения поступило в полицию около 3 часов утра. Неизвестные попытались устроить возгорание в отделении кредитной организации, расположенном на улице Политехнической. Через полчаса поступил еще один звонок о пожаре.

По предварительным данным правоохранительных органов, неизвестные повредили витрину и бросили внутри помещения бутылку с зажигательной смесью. В здание произошло возгорание, преступники скрылись с места происшествия.

Тем не менее, поджар удалось локализовать. В настоящий момент возбуждены уголовные дела по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Согласно законодательству Украины, наказание предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

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