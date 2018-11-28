2018-11-28T13:50:27+03:00
Происшествия

Во Львове неизвестные пытались поджечь два отделения российского Альфа-банка

Злоумышленникам может грозить до десяти лет лишения свободы
Сакина НУРИЕВА
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Во Львове неизвестные пытались поджечь два отделения российского Альфа-банка.Во Львове неизвестные пытались поджечь два отделения российского Альфа-банка.Фото: REUTERS
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Ночью со вторника на среду неизвестные предприняли попытку поджечь два отделения российского «Альфа-банка» во Львове. Об этом заявили в пресс-службе областной полиции.

Сообщение о поджоге банковского учреждения поступило в полицию около 3 часов утра. Неизвестные попытались устроить возгорание в отделении кредитной организации, расположенном на улице Политехнической. Через полчаса поступил еще один звонок о пожаре.

По предварительным данным правоохранительных органов, неизвестные повредили витрину и бросили внутри помещения бутылку с зажигательной смесью. В здание произошло возгорание, преступники скрылись с места происшествия.

Тем не менее, поджар удалось локализовать. В настоящий момент возбуждены уголовные дела по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Согласно законодательству Украины, наказание предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Киеве задержали мужчину, который забросил Андреевскую церковь «коктейлями Молотова».

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