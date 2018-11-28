В Киеве задержан мужчина, забросавший Андреевскую церковь "коктейлями Молотова"

СЕГОДНЯ 08:14 2018-11-28T08:14:15+03:00

При обыске дома подозреваемого были изъяты зажигательные смеси, клейкая лента и личные вещи

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В Киеве задержан мужчина, подозреваемый в попытке поджога Андреевской церкви. По данным пресс-службы украинской полиции, речь идет о 32-летнем местном жителе.

К настоящему моменту правоохранители уже провели обыск в доме вероятного злоумышленника и изъяли зажигательные смеси, клейкую ленту, гаджеты и другие личные вещи.

Отмечается, что ранее киевлянин проблем с законом не имел. Теперь же в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества", предусматривающее до десяти лет лишения свободы.

"Сегодня мужчине объявили о подозрении, и в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения", - приводятся слова начальника Главного управления Национальной полиции по городу Киеву Андрея Крищенко на странице столичного отделения в Facebook.

Отмечается что сообщников задержанного уже ищут.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 15 ноября группа неизвестных мужчин попыталась поджечь вход в Андреевскую церковь в центре украинской столицы, закидав вход в здание "коктейлями Молотова", однако возгорания так и не произошло.