Китай готов ответить на возможные санкции США из-за "нарушений прав человека"

СЕГОДНЯ 14:08 2018-11-28T14:08:18+03:00

Ранее американцам не понравился тот факт, что власти КНР пытаются перевоспитать террористов из Синьцзян-Уйгурского автономного района

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Китай готов зеркально ответить на новые санкции, которые Соединенные Штаты могут ввести в связи с приписываемыми республике нарушениями прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Такое заявление сделал посол КНР в США Цуй Тянькай.

Он подчеркнул, что, если ограничительные меры все же будут приняты, Пекин просто обязан будет ответить соразмерно, потому что пока США убивают террористов, китайские власти пытаются их перевоспитать.

"Можете ли вы представить, что некоторые американские должностные лица, ответственные за борьбу с ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка) подпадут под санкции?", - сказал дипломат в интервью агентству Reuters.

Напомним, что причиной нового конфликта между Пекином и Вашингтоном стала ситуация в СУАР – одном из трех районов Китая, где существуют серьезные сепаратистские настроения. Коренное население этого района - уйгуры, которые исповедуют ислам. Многие из них мечтают отделиться от остальной республики и образовать собственное государство.

Сайт kp.ru писал о том, что в КНР решили бороться с подобными настроениями "не кулаком", а перевоспитанием. С этой целью в районе были созданы специальные лагеря для мусульман, где, по версии американцев, издеваются над людьми - заставляют их учить китайский язык, законы и получать рабочие навыки.