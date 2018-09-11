2018-09-11T07:25:05+03:00
Политика

«За мусульман»: США готовят санкции против Китая из-за нарушений прав человека

Так в Белом доме отреагировали на публикации американских СМИ о лагерях для «перевоспитания» исповедующих ислам уйгуров
Поделиться:
Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая населен уйгурами, большинство из которых исповедуют исламСиньцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая населен уйгурами, большинство из которых исповедуют исламФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президентская администрация Дональда Трампа рассматривает вопрос о санкциях против Китая под предлогом нарушения Пекином прав человека – сотен тысяч этнических уйгуров и других мусульманских меньшинств, пишет газета The New York Times со ссылкой на нынешних и бывших американских официальных лиц.

Ранее в этом издании появилась публикация о том, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе организованы специальные лагеря для «перевоспитания» мусульман, где власти КНР издеваются над людьми, исповедующими ислам: заставляют их учить китайский язык, получать рабочие навыки и знакомиться с законами. По данным New York Times, в этих лагерях могут находиться до миллиона уйгуров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Газпром нефть» нашла большие запасы нефти на Сахалине
Погода в Москве на 11 сентября 2018 года: ожидается небольшой дождь и до +23 градусов
В России стартовали крупные стратегические учения «Восток – 2018»
Американские СМИ назвали «Адмирала Кузнецова» одним из семи худших авианосцев в мире
В Госдуме предложили запретить банкам выдавать кредиты, если платежи превышают 50% доходов должника
«МУС уже мертв для нас»: США пригрозили санкциями Международному уголовному суду
В Южной Каролине из-за урагана «Флоренс» собираются эвакуировать около миллиона человек
Израильские военные открыли огонь по демонстрантам в секторе Газа, десять палестинцев ранены
Трамп отменил поездку в Миссисипи из-за урагана «Флоренс»
Глава МИД Палестины: Закрытие офиса ООП доказывает, что США – «эксклюзивный защитник» Израиля
Осужденный за терроризм режиссер Сенцов написал завещание
В Киеве школьник напал на учительницу с ножницами
Трамп получил от Ким Чен Ына с предложением новой встречи
Суд в США отказался выпустить Марию Бутину под домашний арест
В Бундестаге исключили возможность участия Германии в ударе по Сирии
Мужчина с ножницами напал на прохожих в Париже: ранены два человека
Трамп продлил еще на год режим ЧП в США из-за угрозы терактов
Суд Австрии подтвердил права РФ на водку "Столичная" и "Московская"
Трамп продлил торговое эмбарго в отношении Кубы‍ еще на год
Болтон не стал исключать возможность новой встречи лидеров США и КНДР
Россия запросила проведение заседания СБ ООН по итогам саммита в Тегеране
Кандидат в президенты Грузии разместил свою рекламу на PornHub
Ликвидация пустот на космодроме "Восточный" займет меньше месяца