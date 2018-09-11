«За мусульман»: США готовят санкции против Китая из-за нарушений прав человека

СЕГОДНЯ 07:24 2018-09-11T07:25:05+03:00

Так в Белом доме отреагировали на публикации американских СМИ о лагерях для «перевоспитания» исповедующих ислам уйгуров

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Президентская администрация Дональда Трампа рассматривает вопрос о санкциях против Китая под предлогом нарушения Пекином прав человека – сотен тысяч этнических уйгуров и других мусульманских меньшинств, пишет газета The New York Times со ссылкой на нынешних и бывших американских официальных лиц.

Ранее в этом издании появилась публикация о том, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе организованы специальные лагеря для «перевоспитания» мусульман, где власти КНР издеваются над людьми, исповедующими ислам: заставляют их учить китайский язык, получать рабочие навыки и знакомиться с законами. По данным New York Times, в этих лагерях могут находиться до миллиона уйгуров.