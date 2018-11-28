Общественники назвали самые «пьющие» страны Европы
Специалисты российского общественного движения «Трезвая Россия» составили рейтинг наиболее «пьющих» стран Европейского союза. По мнению экспертов, наиболее «алкогольной» страной на сегодняшний день является Эстония. На втором месте располагается Словения, а за ней - Люксембург.
В эту среду, 28 ноября, «Трезвая Россия» презентовала первый «Рейтинг трезвости стран Европы», сообщает РИА Новости.
Как отметили эксперты, в Эстонии потребление алкоголя на душу населения составляет 15,35 литра в год. Специалисты также рассказали и о трех наименее пьющих стран Европы. В тройку «ЗОЖ», по мнению «Трезвой России», вошли: Греция, Италия и Швеция. В этих странах в среднем на душу населения приходится семь литров алкоголя в год.
К странам с наивысшей «алкосмертностью» эксперты отнесли Словению, Данию и Латвию. Меньше всего смертей от алкоголя зафиксировали в Греции, Италии и на Мальте.
- По итогу нашей работы мы сформулируем итоговый доклад, который направим в том числе и в посольства этих стран в России, и в открытые общественные организации, занимающиеся здравоохранением: и для ознакомления, и для какого-то практического применения, - отметил Султан Хамзаев, глава «Трезвой России».
Ранее сайт kp.ru писал о том, что самым пьющим городом России был признан Саратов. Российское маркетинговое агенство составило топ-25 наиболее "алкогольных" стран.