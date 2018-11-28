2018-11-28T16:01:39+03:00
Общество

Общественники назвали самые «пьющие» страны Европы

Эксперты составили рейтинг наиболее «алкогольных» государств
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Российское общественное движение назвала самые «пьющие» страны ЕвропыРоссийское общественное движение назвала самые «пьющие» страны ЕвропыФото: REUTERS
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Специалисты российского общественного движения «Трезвая Россия» составили рейтинг наиболее «пьющих» стран Европейского союза. По мнению экспертов, наиболее «алкогольной» страной на сегодняшний день является Эстония. На втором месте располагается Словения, а за ней - Люксембург.

В эту среду, 28 ноября, «Трезвая Россия» презентовала первый «Рейтинг трезвости стран Европы», сообщает РИА Новости.

Как отметили эксперты, в Эстонии потребление алкоголя на душу населения составляет 15,35 литра в год. Специалисты также рассказали и о трех наименее пьющих стран Европы. В тройку «ЗОЖ», по мнению «Трезвой России», вошли: Греция, Италия и Швеция. В этих странах в среднем на душу населения приходится семь литров алкоголя в год.

К странам с наивысшей «алкосмертностью» эксперты отнесли Словению, Данию и Латвию. Меньше всего смертей от алкоголя зафиксировали в Греции, Италии и на Мальте.

- По итогу нашей работы мы сформулируем итоговый доклад, который направим в том числе и в посольства этих стран в России, и в открытые общественные организации, занимающиеся здравоохранением: и для ознакомления, и для какого-то практического применения, - отметил Султан Хамзаев, глава «Трезвой России».

Ранее сайт kp.ru писал о том, что самым пьющим городом России был признан Саратов. Российское маркетинговое агенство составило топ-25 наиболее "алкогольных" стран.

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