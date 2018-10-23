Самым пьющим городом России назван Саратов

23 Окт. 23:47 2018-10-23T23:47:37+03:00

Составлен топ-25 городов, где больше всего употребляют алкоголь

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Чаще и больше всего алкоголь употребляют жители Саратова. Такие данные содержатся в исследовании маркетинговое агентство Zoom Market.

Как сообщается, опрос проводился в октябре в 25 крупных российских городах. В нем приняли участие 3250 интервьюиров в возрасте от 19 до 73 лет. Респондентам задавали три вопроса: Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)?

В результате три первые строчки рейтинга заняли Саратов, Ханты-Мансийск и Пермь. В пятерку самых пьющих городов вошли Саранск, и Красноярск.

А вот Санкт-Петербург даже не вошел в десятку. Его жители «вывели» город только на 11-е место в этом списке. Москва находится на 16-м месте.

В десятке же оказались Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск и Новокузнецк.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в России могут повысить возраст, с которого можно будет продавать алкоголь, с 18 лет до 21 года. С таким предложением выступила министр зравоохранения РФ Вероника Скворцова, а также вице-премьер Татьяна Голикова.