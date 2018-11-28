2018-11-28T17:22:25+03:00
Политика

Сирийская армия предупредила вылазку боевиков в Идлибе

Террористы попытались провести атаку в районе Мухарды
Сакина НУРИЕВА
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Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИНФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
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Сирийская армия отразила попытку боевиков пробиться на ее позиции возле демилитаризованной зоны в провинции Идлиб и подорвала несколько выкопанных боевиками туннелей.

В понедельник, 26 ноября противники самодельными ракетами обстреляли ТЭС в городе Мухарда. «Сегодня эти террористы попытались проникнуть на позиции армии в районе Мухарды, попытка предотвращена, среди террористов есть раненые», — заявил сирийский военный источник РИА Новости.

Кроме того, он сообщил, что террористы регулярно копают туннели под селениями Кафр-Зейта и Мурек и осуществляют вылазки в демилитаризованных районах с целью захватить посты сирийской армии на севере провинции Хама. 27 ноября сирийская армия предотвратила очередную такую атаку и ликвидировала всю группу боевиков.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что террористы мешают созданию демилитаризованной зоны в Идлибе.

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