«Трезвая Россия» потребовала запретить размещать пивные в жилых домах

СЕГОДНЯ 07:12 2018-11-29T07:12:57+03:00

По данным общественного движения, масштабы проблемы так называемых наливаек «приобретают катастрофический характер»

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Общественное движение «Трезвая Россия» направило вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой письмо, в котором потребовало запретить организацию пивных и рюмочных в жилых домах.

Как отмечается в послании, масштабы проблемы так называемых наливаек в последнее время «приобретают катастрофический характер». «В некоторых регионах в жилых домах общественными инспекторами зафиксировано наличие от трех и более подобных питейных пунктов», - говорится в письме.

В качестве решения проблемы «Трезвая Россия» предложила вернуть запрет розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания в жилых домах, а также дать право местным властям вводить дополнительные ограничения.

При этом глава общественного движения Султан Хамзаев надеется, что предложения «Трезвой России» будут учтены при разработке плана мероприятий национального проекта «Демография», передает РИА Новости.

Кстати, напомним, ранее в ноябре был опубликован рейтинг самых трезвых регионов России. Как сообщал сайт kp.ru, его вновь возглавила Чечня. При этом выяснилось, что больше всего пьют жители Чукотки, Магаданской области и Ненецкого автономного округа.