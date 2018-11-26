Рейтинг самых трезвых регионов России вновь возглавила Чечня

СЕГОДНЯ 02:22 2018-11-26T02:38:23+03:00

Больше всего пьют жители Чукотки, Магаданской области и Ненецкого автономного округа

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Самыми непьющими регионами нашей страны эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» четвертый год подряд называют Чечню, Чечня, Ингушетию и Дагестан. Также среди самых трезвых субъектов Российской Федерации оказались Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария.

В десятку лидеров трезвости вошли также Белгородская и Тюменская области, Ставропольский край, Волгоградская область и Калмыкия.

А вот самыми пьющим регионом в этом году исследователи назвали Чукотку, занявшую в нынешнем рейтинге последнюю строчку. Кроме того, по мнению специалистов, злоупотребляют алкоголем жители Магаданской области и Ненецкого автономного округа. Низкие показатели также у Сахалинской области, республик Коми и Карелия, Камчатского края и Кировской области.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, ежегодный национальный рейтинг трезвости регионов России составляется с 2015 года, его всегда возглавляют три республики Северного Кавказа.

Исследователи руководствуются такими показателями, как число больных алкоголизмом и психозами на почве пьянства, смертность от отравлений суррогатами и количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Учитываются также объемы продаж крепких спиртных напитков и пива, а также строгость антиалкогольного законодательства в регионах.