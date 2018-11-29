Вице-премьер КНР отметил важность энергетического сотрудничества с Россией

СЕГОДНЯ 07:48 2018-11-29T07:48:36+03:00

Уровень энергетического сотрудничества между РФ и Китаем находится на беспрецедентном уровне Фото: Архив "КП"

По мнению Хань Чжэна, партнерство между нашими странами вносит важный вклад в формирование экономики открытого типа

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Развитие энергетического сотрудничества России и Китая вносит важный вклад в обеспечение глобальной энергетической безопасности и формирование экономики открытого типа. Такое заявление вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн сделал на церемонии открытия первого двустороннего энергетического бизнес-форума в Пекине.

По его словам, партнерство между нашими странами особенно значимо на фоне укрепления унилатерализма и протекционизма, а также различных вызовов, таких как геополитические конфликты, загрязнение окружающей среды и изменение климата.

"Перед нами далекий и непростой путь по обеспечению общедоступности устойчивых источников энергии. Китай и Россия в качестве влиятельных мировых держав несут важную миссию по совместному обеспечению глобальной энергетической безопасности", - цитирует ТАСС Хань Чжэна.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее о беспрецедентном уровне энергетического сотрудничества между двумя нашими странами заявил также глава "Роснефти" Игорь Сечин. Более того, он предложил начать совместную работу по освоении нефти и газа в Арктике и на Дальнем Востоке.