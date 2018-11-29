Нарышкин предложил поддерживать рэперов грантами

СЕГОДНЯ 13:52 2018-11-29T13:52:52+03:00

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Председатель организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в России Сергей Нарышкин высказался в пользу предоставления правительственных грантов талантливым рэп-исполнителям. Такое предложение он озвучил в ходе заседания организационного комитета в Центральном доме художника в Москве.

"Может быть, стоит Министерству культуры подумать над грантовой поддержкой современной формы поэтического и музыкального творчества?" - сказал Нарышкин.

Его мысль продолжил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, который признался, что накануне из любопытства сходил на концерт рэпера Noize MC

"Там были тысячи молодых людей. Это литература сегодняшнего молодого поколения <...> с этими ребятами надо налаживать диалог. Зайдите в интернет и посмотрите, какое количество людей читает и слушает это", - сказал политик.

При этом Швыдкой подчеркнул, что чиновники не должны игнорировать этот "параллельный мир", поскольку он существует совсем рядом. По мнению спецпредставителя президента, запретами в данной сфере также ничего не добьешься, как это не получилось и в 80-х годах с рок-культурой, передает ТАСС.

Стоит отметить, что данная субкультура и власти со временем начинают все лучше понимать друг друга. Так, сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году челябинский чиновник даже устроил рэп-батл с популярным исполнителем Гнойным.