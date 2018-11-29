Путин поручил увековечить память Станислава Говорухина
Память режиссера Станислава Говорухина будет увековечена. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
Как сообщает ТАСС, глава государства уже подписал соответствующий указ.
Напомним, что известный советский и российский актер и режиссер ушел из жизни 14 июня 2018 года в возрасте 83 лет. Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь.
За плечами Станислава Говорухина более полусотни картин, в которых он работал как режиссер, сценарист и актер: «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок».
С 1993 года являлся депутатом Государственной думы и главой комитета по культуре. В 2013 году также стал сопредседателем Центрального штаба Общероссийского народного фронта.