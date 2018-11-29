Путин поручил увековечить память Станислава Говорухина

СЕГОДНЯ 14:05 2018-11-29T14:06:39+03:00

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Память режиссера Станислава Говорухина будет увековечена. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Как сообщает ТАСС, глава государства уже подписал соответствующий указ.

Напомним, что известный советский и российский актер и режиссер ушел из жизни 14 июня 2018 года в возрасте 83 лет. Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь.

За плечами Станислава Говорухина более полусотни картин, в которых он работал как режиссер, сценарист и актер: «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок».

С 1993 года являлся депутатом Государственной думы и главой комитета по культуре. В 2013 году также стал сопредседателем Центрального штаба Общероссийского народного фронта.