2018-11-29T14:44:08+03:00
В мире

В ПАСЕ осудили решение руководства Грузии аннулировать банковские долги граждан

Второй раунд выборов главы государства выразил встревоженность у членов делегаци
Сакина НУРИЕВА
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В ПАСЕ осудили решение руководства Грузии аннулировать банковские долги граждан.В ПАСЕ осудили решение руководства Грузии аннулировать банковские долги граждан.Фото: REUTERS
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Наблюдатели обеспокоены решением грузинского правительства аннулировать долги 600 тысяч граждан в преддверии президентских выборов. С таким заявлением выступил глава делегации ПАСЕ Андрей Гунько.

«Выборы были хорошо организованы. Но второй раунд выразил встревоженность у некоторых членов делегации по сравнению с первым, в частности, это высокое финансирование политических субъектов и бюджетные траты, к тому же волнует заявление премьера перед выборами об аннулировании денежных долгов», — заявил Гунько на пресс-конференции.

Напомним, в четверг, 29 ноября в Грузии прошел окончательный второй тур президентский выборов. По результатам обработки 100% бюллетеней победила независимый кандидат Саломе Зурабишвили, за которую проголосовали 59,52% избирателей (более 1,14 млн граждан).

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Грузии аннулируют банковские долги 600 тысяч граждан, которые оказались в «черном списке» из-за задолженностей.

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