На выборах президента Грузии победила Саломе Зурабишвили

СЕГОДНЯ 11:00 2018-11-29T11:00:31+03:00

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По результатам обработки 100% бюллетеней на выборах президента Грузии в 2018 году победила независимый кандидат Саломе Зурабишвили. Во втором туре свои голоса за нее отдали 59,52% избирателей (более 1,14 млн граждан). Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии страны.

Между тем, единственный соперник Зурабишвили, кандидат от оппозиционного "Единого национального движения" Григол Вашадзе набрал всего 40,48% голосов. Таким образом его поддержали 780 тысяч избирателей.

Предварительная явка составила 56,23% населения, без учета людей, проголосовавших за границей.

Сайт kp.ru, первый тур выборов президента Грузии прошел еще 28 октября. Тогда на должность главы государства претендовали 25 кандидатов, но ни одному из них не удалось набрать больше 50% голосов. Во второй же тур вышли лишь два претендента на высший пост - Саломе Зурабишвили и Григол Вашадзе.

Наш спецкор Дарья Асламова ведет свой репортаж из Тбилиси, где только что завершились парламентские выборы.

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Дарья АСЛАМОВА

Давно я не видела такого взрыва предвыборных эмоций и страстей, как в сегодняшней Грузии. Когда пожилые дамы, вышедшие из избирательного участка, на таком хорошем русском матерном высказывают свое мнение о нелюбимом кандидате, что даже мне их не переплюнуть. Когда джентльмены в приличных пальто так бурно жестикулируют, что создают заторы на маленьких улочках из любопытных прохожих, которые остановились их послушать. И это при том, что первый тур президентских выборов сонная, замершая Грузия практически проигнорировала, полностью уверенная, что победит правящая партия «Грузинская мечта» (подробности)