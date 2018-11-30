Канада, Мексика и США подпишут новый торговый договор на саммите G20 в Буэнос-Айресе

СЕГОДНЯ 05:37 2018-11-30T05:37:25+03:00

Речь идет о документе, который придет на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли

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В четверг, 29 ноября, появилась информация о том, что уже в эту пятницу Канада, Мексика и США заключат новый торговый договор, который заменит Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

Как рассказал журналистам источник в администрации главы канадского правительства, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент США Дональд Трамп и мексиканский лидер Энрике Пенья Ньето подпишут документ на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. По словам собеседника телеканала CTV News, произойдет это около 09:00 по местному времени (15:00 мск).

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Вашингтон, Канада и Мехико еще с 2017 года обсуждают возможность изменения условий NAFTA, которые хозяин Белого дома считает невыгодными для своей страны. В итоге в конце сентября этого года сторонам удалось договориться относительно заключения обновленного соглашения. Как тогда выяснилось, новый договор будет называться USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement).