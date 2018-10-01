2018-10-01T07:27:43+03:00
В мире

США и Канада договорились о заключении обновленного соглашения НАФТА

Данный документ будет называться USMCA - United States-Mexico-Canada Agreement
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Стороны достигли договоренностей по ключевым секциям нового договораСтороны достигли договоренностей по ключевым секциям нового договораФото: REUTERS
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Канаде и США удалось договориться относительно заключения обновленного соглашения по Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Было решено, что торговое сотрудничество между странами останется трехсторонним, включая Мексику.

Новый договор будет называться USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement). Его подписание должно состояться в течение ближайших 60 дней.

"USMCA предоставит нашим работникам, фермерам, скотоводам и предприятиям высокоуровневое торговое соглашение, которое сделает рынки более свободными, торговлю более справедливой, а экономический рост в регионе более устойчивым. Это укрепит средний класс и создаст отличные, хорошо оплачиваемые рабочие места и новые возможности для почти полумиллиарда людей, которые называют Северную Америку своим домом”, - приводит телеканал CTV News слова из совместного заявления главы МИД Канады Христи Фриланд и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Соединенные Штаты, Канада и Мексика еще с 2017 года обсуждают возможность изменения условий НАФТА, которые американский лидер Дональд Трамп считает невыгодными для своей страны. Так, ранее в Вашингтоне рекомендовали Оттаве лучше относиться к фермерам из США, а Мексике - прилагать больше усилий по борьбе с наркотрафиком.

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