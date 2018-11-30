ВВС Бельгии: истребители F-16 поднимались для сопровождения российских самолетом над Балтикой

СЕГОДНЯ 07:11 2018-11-30T07:11:43+03:00

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Военно- воздушные силы (ВВС) Бельгии заявили, что в минувший четверг, 29 ноября, поднимали в воздух самолеты F-16, участвующие в миссии НАТО по воздушному патрулированию Прибалтики, чтобы сопроводить российские истребители Су-27.

В сообщении, опубликованном в официальном Twitter ВВС королевства, говорится, что инцидент произошел над Балтийским морем. При этом российские самолеты, по утверждению бельгийских военных, следовали «без предоставления полетного плана».

Стоит отметить, что подобные сообщения появляются регулярно. При этом министерство обороны РФ уже неоднократно заявляло, что все полеты российских военных самолетов осуществляются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.

Между тем, как ранее сообщал сайт kp.ru, только за минувшую неделю российским истребителям трижды приходилось подниматься на перехват иностранных разведчиков.