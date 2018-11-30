СЕГОДНЯ 01:55 2018-11-30T01:56:33+03:00

Российские истребители трижды за неделю поднимались на перехват иностранных разведчиков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние семь дней 14 летательных аппаратов вели разведку возле наших границ

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В пятницу, 30 ноября, в министерстве обороны РФ сообщили о том, что за минувшую неделю 14 иностранных летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.

При этом российские истребители трижды поднимались на перехват. В результате профессиональных действий Воздушно-космических сил (ВКС) РФ нарушений воздушного пространства нашей страны допущено не было, пишет «Красная звезда» - газета Вооруженных Сил (ВС) Российской Федерации.

Также издание подчеркивает, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 145 летных смен на 58 аэродромах.

Стоит отметить, что разведывательные полеты у наших границ иностранные воздушные «шпионы» проводят регулярно. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, вечером 27 ноября в 30 километрах от крымского побережья был замечен патрульный противолодочный самолет военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon.