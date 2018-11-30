В Совфеде надеются на нормализацию отношений с Грузией после избрания Зурабишвили

СЕГОДНЯ 11:40 2018-11-30T11:40:39+03:00

В Совфеде надеются на нормализацию отношений с Грузией после избрания нового президента республики Саломе Зурабишвили. Фото: REUTERS

Российские министры уверены, грузинский лидер сказала именно то, что от нее ожидали в Европе и США

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В Совете Федераций надеются на нормализацию отношений между Россией и Грузией несмотря на заявления того президента республики Саломе Зурабишвили о том, что сейчас неподходящее время для сотрудничества с Москвой.

Сенатор Олег Морозов считает, что преждевременно делать какие-то окончательные выводы. По его словам, Зурабишвили высказался относительно Украины так, как от нее ожидали в Европе и США. Также он напомнил, что у Грузии есть «свои фантомные боли, касающиеся событий 2008 года».

«Но важно, что госпожа Зурабишвили не исключает возможность нормализации грузино-российских отношений. Нужно взаимно к этому стремиться», — сказал Морозов в интервью РИА Новости.

Напомним, накануне избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Би-би-си заявила, что подходящее время для сотрудничества Тбилиси с Москвой пока не наступило. Она отметила, что республика «движется проевропейским курсом». Страна начнет диалог с Россией тогда, когда это сделают западные партнеры.