Путин заявил, что виновные в химатаке Алеппо должны быть наказаны
Химическая атака на сирийский город Алеппо не должна остаться безнаказанной. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече БРИКС на саммите G20.
По словам российского лидера, 24 ноября в Алеппо произошло вопиющее нарушение режима прекращения огня. Против жителей применили отравляющие вещества, предположительно хлор. Пострадали десятки сирийце, в том числе и дети.
«Подобные преступления террористов не должны оставаться безнаказанными, иначе они будут тиражировать подобные выходки», - заявил Владимир Путин.
Напомним, что 24 ноября террористы запрещенной в России организации «Джабхат ан-Нусра» обстреляли жилые кварталы Алеппо. В результате нападения 73 мирных жителя получили острое химическое отравление. 8 пострадавших находятся в тяжелом положении.