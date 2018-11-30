2018-11-30T18:20:13+03:00
Политика

Путин заявил, что виновные в химатаке Алеппо должны быть наказаны

Президент России назвал инцидент вопиющим нарушением режима прекращения огня
Алена Басавина
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Путин призвал наказать виновных в химатакеПутин призвал наказать виновных в химатакеФото: REUTERS
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Химическая атака на сирийский город Алеппо не должна остаться безнаказанной. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече БРИКС на саммите G20.

По словам российского лидера, 24 ноября в Алеппо произошло вопиющее нарушение режима прекращения огня. Против жителей применили отравляющие вещества, предположительно хлор. Пострадали десятки сирийце, в том числе и дети.

«Подобные преступления террористов не должны оставаться безнаказанными, иначе они будут тиражировать подобные выходки», - заявил Владимир Путин.

Напомним, что 24 ноября террористы запрещенной в России организации «Джабхат ан-Нусра» обстреляли жилые кварталы Алеппо. В результате нападения 73 мирных жителя получили острое химическое отравление. 8 пострадавших находятся в тяжелом положении.

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