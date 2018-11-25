Террористы при химатаке в Алеппо использовали самодельные мины

СЕГОДНЯ 21:04 2018-11-25T21:04:53+03:00

По данным сирийских СМИ, в результате химатаки пострадали 107 человек Фото: REUTERS

Как выяснилось, боезаряды снаряжались отравляющими веществами в кустарных условиях

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В Минобороны РФ сообщили, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джебхат-ан-Нусра») использовали для обстрела сирийского города Алеппо самодельные 120-миллиметровые мины с отравляющими веществами.

Как уточнил представитель войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) РФ Константин Потемкин, к такому выводу специалисты пришли, проведя первичный анализ осколков боеприпасов, обнаруженных на месте трагедии. «Первичный анализ осколков боеприпасов позволяет сделать вывод о том, что террористы использовали самодельные 120-миллиметровые мины, снаряжение которых отравляющими веществами осуществлялось в кустарных условиях», - приводит слова подполковника ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 24 ноября, боевики обстреляли жилые районы Алеппо снарядами, начиненными отравляющими веществами. По данным местных СМИ, в результате химатаки пострадали 107 человек.

Стоит отметить, что в настоящее время на месте происшествия работает специальная машина радиационной, химической и биологической разведки, которая ведет постоянный мониторинг химической обстановки в городе.