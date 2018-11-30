2018-11-30T20:28:00+03:00
Политика

Минобороны России надеется, что США не покинет ДРСМД

Замглавы ведомства заявил, что Россия делает для этого все возможное
Алена Басавина
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Минобороны прокомментировало намерении Трампа выйти из ДРМСД Фото: Роман Канащук/ТАССМинобороны прокомментировало намерении Трампа выйти из ДРМСД Фото: Роман Канащук/ТАСС
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Министерство обороны России надеется, что США не выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил замглавы ведомства генерал-полковник Александр Фомин.

«Что касается заявления о намерениях США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, нам хотелось бы, чтобы это все-таки осталось намерением и не было реализовано. Надеемся, что этого не произойдет. И для этого мы делаем все возможное на всех площадках», - передает ТАСС слова Фомина.

По его словам, Россия до сих пор не получила ни одного доказательства претензий со стороны США. Также Фомин рассказал, что страны продолжат взаимодействие по Сирии и другим вопросам.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что выход США из ДРСМД может привести к неконтролируемой гонке вооружений.

Напомним, что в октябре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из Договора о РСМД. При этом в качестве причины он назвал некие «многочисленные нарушения» со стороны России.

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