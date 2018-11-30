Путин считает, что выход США из ДРСМД может привести к гонке вооружений

СЕГОДНЯ 18:03 2018-11-30T18:04:09+03:00

Президент России на встрече с БРИКС высказал всю обеспокоенность ситуацией в сфере разоружения

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Россия встревожена ситуацией, которая сложилась в сфере нераспространения и разоружения. Об этом заявил Владимир Путин во время выступления на встрече БРИКС на полях саммита G20.

«Не может не тревожить положение дел в сфере нераспространения и разоружения. Возможный отказ США от обязательств по Договору о РСМД, неясность в позиции по проблеме Договора о стратегических наступательных вооружениях создают риски неконтролируемой гонки вооружений», - пояснил российский лидер.

По его словам, Россия будет исходить из единых и согласованных позиций стран БРИКС в этом вопросе. Это является залогом обеспечения международной безопасности и стабильности.

Напомним, что в октябре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из Договора о РСМД. При этом в качестве причины он назвал некие «многочисленные нарушения» отдельных пунктов соглашения российской стороной.