Путин считает, что выход США из ДРСМД может привести к гонке вооружений
Россия встревожена ситуацией, которая сложилась в сфере нераспространения и разоружения. Об этом заявил Владимир Путин во время выступления на встрече БРИКС на полях саммита G20.
«Не может не тревожить положение дел в сфере нераспространения и разоружения. Возможный отказ США от обязательств по Договору о РСМД, неясность в позиции по проблеме Договора о стратегических наступательных вооружениях создают риски неконтролируемой гонки вооружений», - пояснил российский лидер.
По его словам, Россия будет исходить из единых и согласованных позиций стран БРИКС в этом вопросе. Это является залогом обеспечения международной безопасности и стабильности.
Напомним, что в октябре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из Договора о РСМД. При этом в качестве причины он назвал некие «многочисленные нарушения» отдельных пунктов соглашения российской стороной.